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الثلاثاء، 19-04-2022 11:47 م

الامن العام لـ الوكيل : تلاحم اسري للنزلاء وذويهم على موائد الافطار في رمضان

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة انه بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة نظمت مديرية الامن العام سلسلة افطاراتها الرمضانية في مراكز الاصلاح والتأهيل.

واضاف في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الثلاثاء  ان هذه المبادرة التي اطلقتها مديرية الامن العام مع بداية الشهر الفضيل لتمكين النزلاء من معايشة الأجواء الرمضانية ضمن إطارها الأسري .

ولفت اننا في مديرية الامن العام نتبنى هذه الفكرة من باب النسيج الاسري والتجمع داخل مركز الاصلاح والتأهيل الذي يؤدي الى تفكير النزيل بما فعله ، الامر الذي يؤثر على النزيل لضبط نشاطه الاجرامي مستقبلاً .

واشار ان ذوي النزلاء يسعدون في هذه اللقاءات الانسانية ، التي يكون لها طابع خاص في شهر رمضان المبارك ، حيث تتلاحم الاسرة على مائدة الافطار .

ولفت ان النتائج جيدة وذوي النزلاء يسعدون في مثل هذه اللقاءات ، مؤكدا ان الكلمة طيبة ستظهر الجانب المشرق بالنزيل ، ووظيفتنا ان نحيي فيه الجوانب المشرقة للاقلاع عن نشاطه الاجرامي ، وقد لامسنا هذا على ارض الواقع .

وبين ان دول عربية كثيرة اصبحت تأخذ مسميات وبرامج تأهيلية من مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية ، وقنوات دولية شاهدت مصالح لنزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل قاموا بالتوسع بها بعد خروجهم واصبحت مصدر رزقهم .

 ولفت ان 24 نزيل حصلوا مؤخرا على شهادات الثانوية العامة ، وامنا لهم الالتحاق في بعثات جامعية بعد خروجهم من السجون .

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