الانتهاء من تأهيل طريق النقب في الاتجاهين أيار المقبل (الأشغال العامة)

الوكيل الإخباري – توقع مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي الانتهاء من طريق نزول النقب في الاتجاهين بحلول أيار المقبل وفقاً للجدول الزمني للمشروع، مشيراً إلى أنه قد يحصل بعض التأخير في العطاء وهو أمر وارد.

اضافة اعلان



وبيّن الربضي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، أن الطريق الصحراوي سيصبح جاهزا بنسبة 100% بعد استكمال كافة الأعمال عليه، حيث تمت صيانته على مستويات عالية ووفق أعلى المعايير العالمية.



وأوضح أن الشاحنات ستسلك الطريق الصحراوي فقط بعد استكمال أعمال الصيانة، لافتا إلى أن السيارات من العقبة باتجاه عمان ستسلك طريق النقب.



وعن رصد المخالفات في تحميل الأوزان على الطريق الصحراوي، قال الربضي إنه تم تسجيل مخالفات بالحمولات المحورية الزائدة، لافتا إلى أن الأوزان المخالفة تؤثر على جودة الطريق وتقلل من عمره الافتراضي.



وأضاف أن هناك قبانات على المعابر وهناك 5 قبانات متحركة على طرق في المملكة بما فيها الطريق الصحراوي.