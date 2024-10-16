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دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن
الملك يزور جامعة الطفيلة التقنية
الحكومة: مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب
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توقيف معتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين
وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول
الاعتداء على طبيب في مستشفى الأمير حسين بالبقعة
فلسطين
فلسطين
شمال غزة .. بين مطرقة الرحيل قسرا وسندان البقاء والموت جوعا
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,409 شهيد والإصابات إلى 99,153
تطعيم 92 ألف طفل في غزة ضد "الشلل" في المرحلة الثانية من التطعيم
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عاجل : هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح بوليفيا
قمة الحسين والفيصلي تتصدر المشهد.. والوحدات يحذر شباب الأردن
10 من أكثر اللاعبين شغفا في تاريخ كرة القدم
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال
منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك
كابيتال بنك وشركة إنفويس كيو يتعاونان لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في المملكة
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