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اتفاقية لإنشاء كليتين بالبلقاء التطبيقية لتعزيز التعليم الصحي
791 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد
القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر
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أمانة عمان: رصد 11 الف مخالفة دعاية انتخابية
الصناعة والتجارة: مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي لـ 10 أشهر
القبول الموحد تتلقى 65 ألف طلب التحاق بالجامعات الرسمية
فلسطين
فلسطين
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
15 شهيدا جراء قصف الاحتلال دير البلح وخانيونس
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الأهلي يستقبل السلط.. والفيصلي يلتقي شباب الأردن
دردور جديد مع (غزلان الشمال)
السمارنة فيصلاوي
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أخبار الشركات
"جو أكاديمي" تكرم طلابها من أوائل الثانوية العامة ومعلميهم
سامسونج للإلكترونيات واللجنة الأولمبية الدولية تُطلقان مجتمع رقمي أولمبي جديد لباريس 2024 من خلال مبادرة "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس"
رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة
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