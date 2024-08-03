السبت 2024-08-03
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سماوي يكرم التهامي ضمن فعاليات مهرجان جرش
اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38
الملكة رانيا: نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان
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الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية الشهر القادم
مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي
الأردن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
فلسطين
فلسطين
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد قيادي بسرايا القدس في الغارة على مركبة بالضفة
5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس
استشهاد أم وطفلها بغارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة
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تحديد موعد انضمام كيليان مبابي لتدريبات ريال مدريد
اللاعب الأردني أحمد سمير يعتزل كرة القدم
الملاكم عشيش يؤكد تطلعه لميدالية أولمبية تاريخية للأردن
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أخبار الشركات
انطلاق فعاليات معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024: حيث يلتقي الابتكار بالفرص
زين ترعى معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”
البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية
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