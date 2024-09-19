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القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا
ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كم/بالساعة في "نزول العدسية"
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العثور على "فتى العارضة"
مواطن يقتل شقيقتيه في عين الباشا - صور
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فلسطين
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الاحتلال يداهم قلقيلية ويعتقل 13 مواطناً بينهم امرأة
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زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن
لأن التعليم حق للجميع.. عام دراسي جديد لأطفال من غزة في مدينة الإمارات الإنسانية
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القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا
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