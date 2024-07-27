السبت 2024-07-27
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مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية
اعلان صادر من إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الاحد
الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة
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برنامج الوكيل يعود لمتابعيه اعتبارا ً من الاحد
بعد حل مجلس النواب.. ما هو مصير حكومة الخصاونة؟
وزارة العدل: تنفيذ 296 عقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر حزيران الماضي
فلسطين
فلسطين
شهداء ومصابون شرقي خان يونس
قصف مدفعي شرق مخيم المغازي
قوات الاحتلال تنتشر في نابلس
ملاعب
ملاعب
الانتهاء من استبدال أرضية ملعب الأمير محمد
تفاصيل عرض برشلونة لضم أولمو
ناد إسباني ينشر صورة صلاح بقميصه!
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أخبار الشركات
فتح أبواب التسجيل لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية للعام الرابع على التوالي
زين تواصل دعمها للسياحة والمجتمع المحلي عبر سوق جارا
كابيتال بنك يُعلن أسماء الأطفال الخمسة الفائزين بحسابات التوفير لشهر حزيران
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محليات
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متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
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ترند
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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