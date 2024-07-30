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مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء
الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023
وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
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سويدان: أجهزة جديدة لقياس نسبة الإزاحة في المباني
خلاف بين شركة مياهنا والبلدية يضرّ بـ 100 مواطن في الزرقاء ! - فيديو
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غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية
إسرائيل تجدد تمسكها بالسيطرة على محور فيلادلفيا
الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان
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السعودية تسلم رسميا ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 (فيديو)
مبابي يستعين بشخصية عربية في صفقته التاريخية
الوحدات يوقع مع 4 لاعبين جدد
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أخبار الشركات
مقالات The Knox: مميزات حماية نظام Galaxy التي لا تراها
كابيتال بنك يعزز مكانته المالية القوية مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% في نهاية النصف الأول من العام 2024
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "مشروع بيئتي الأجمل" لعام 2023-2024 ، بمشاركة أكثر من 1900 مدرسة حكوميّة
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فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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