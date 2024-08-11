الأحد 2024-08-11
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اليرموك: اعتماد دبلوم التعليم الدامج ضمن البرامج المعتمدة لرتب المعلمين
تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد
بدء دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم
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ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب
الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها
والد الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري" : رغد طالبة بسيطة اعتمدت على مدرستها ولم تلجأ للمراكز
فلسطين
فلسطين
مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات
مصابون في غارات إسرائيلية على مدينة حمد
وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع جنين كغزة
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حصيلة الأسبوع الأول من الدوري الأردني
الفيصلي يتعثر في افتتاح الدوري
ميدالية فضية حصيلة مشاركة الأردن في أولمبياد باريس
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركة سامسونج للإلكترونيات تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2024
كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلةEuromoney
تَبَنّي هجرة الأدمغة العكسية: رؤية كريم لإحتضان المواهب الإقليمية
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