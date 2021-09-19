البكري لـ برنامج الوكيل : غالبية وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة واستشاري الامراض المعدية بقسم الجامعة الاردنية ، الدكتور فارس البكري أن ما نسبة 95% من إصابات كورونا التي تتواجد في مستشفيات المملكة لم يتلقوا لقاح كورونا.

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وأشار البكري الأحد لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " إلى أن نسبة أشغال الأسرة في قسم العناية المركزة بالمملكة وصلت نحو 25%.

وقال للإعلامي محمد الوكيل " غالبية وفيات كورونا في المملكة لمن لم يتلقوا اللقاح " ، مشددا على أهمية تلقي اللقاح للتخلص من الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وحذر من التراخي بأخذ اللقاح تحسبا من المزيد من الخسائر في الأرواح بسبب الفيروس.

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