البلبيسي: اصابات كورونا قد ترتفع 30% مع نهاية الاسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هناك امكانية لتحمل ضغط زيادة عدد فحوصات كورونا في الاردن ، بعد ان تم تطوير وتحديث نظام إخراج الفحوصات.
وأشار البلبيسي، في مداخلة عبر "برنامج الوكيل – على راديو هلا " اليوم الاربعاء، الى أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات ونسب الإيجابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مبيناً إن الارتفاع استمر خلال الـ 3 اسابيع من 12 ألف و600 حالة إلى 19 ألف حالة، إلى 35 ألف إلى 59 ألف حالة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال الأسبوع الحالي بزيادة تقدر بـ 30% وبمجمل إصابات تصل إلى 75 ألف أصابة.
وأوضح، أن نسب الفحوصات الإيجابية ارتفعت من 7.7% إلى 14.2% ثم الى 21% ، مؤكدا على أن نسب الإيجابية تدلل على عدد العينات الايجابية من نسبة الفحوصات الكلية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
ونوه البلبيسي إلى أن مراجعة المراكز والمستشفيات مع تفاقم الأعراض مهم جدا، مبينا أنه لو انتهت الجائحة قد يبقى المرض ليتحول الى موسمي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة