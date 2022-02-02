البلبيسي: اصابات كورونا قد ترتفع 30% مع نهاية الاسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هناك امكانية لتحمل ضغط زيادة عدد فحوصات كورونا في الاردن ، بعد ان تم تطوير وتحديث نظام إخراج الفحوصات.

اضافة اعلان



وأشار البلبيسي، في مداخلة عبر "برنامج الوكيل – على راديو هلا " اليوم الاربعاء، الى أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات ونسب الإيجابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مبيناً إن الارتفاع استمر خلال الـ 3 اسابيع من 12 ألف و600 حالة إلى 19 ألف حالة، إلى 35 ألف إلى 59 ألف حالة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال الأسبوع الحالي بزيادة تقدر بـ 30% وبمجمل إصابات تصل إلى 75 ألف أصابة.



وأوضح، أن نسب الفحوصات الإيجابية ارتفعت من 7.7% إلى 14.2% ثم الى 21% ، مؤكدا على أن نسب الإيجابية تدلل على عدد العينات الايجابية من نسبة الفحوصات الكلية.