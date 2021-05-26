البلبيسي لـ برنامج الوكيل : اتصالات مع السعودية اللقاح الصيني

الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا ، الدكتور عادل البلبيسي، أن هنالك اتصالات بين الأردن والمملكة العربية السعودية ، للوقوف على مشكلة عدم اعتماد لقاح معين داخل الأراضي السعودية .

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ولفت البلبيسي ، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل " والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، انه سيتم حل المشكلة ، في هذا الشأن ، في أسرع وقت ممكن .

وأشار أنه في حال تلقي الجرعة الأولى في بلد معين ، فإنه يمكن تلقي اللقاح الثاني في الأردن.

وبين ، أنه سيتم البحث في تطعيم المرأة الحامل ، والمرضعة ، ومن يعانون الحساسية ، ومن اعمارهم أقل من 18 عاما، وتابع " لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن".

" تم تطعيم آلاف الأشخاص الذين يعانون حساسية البنسلين ، دون تسجيل أية أعراض " وفق البلبيسي.

وأوضح أنه في حال إصابة شخص بفيروس كورونا ، بعد أخذ الجرعة الأولى ، فإنه يجدر أخذ الجرعة الثانية بعد شهر من الإصابة.

وتابع البلبيسي" في حال إصابة شخص بكورونا ، وأخذ اللقاح دون أعراض فلا يوجد خطورة على صحته ، ولكن في حال ظهور أعراض للفيروس فإنه من الأفضل عدم أخذ اللقاح، تحسّبا من آثار جانبية ".

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمّامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، حتى وإن تمّ تلقي الجرعتين .

وفي ردّ على سؤال حول حقيقة وجود الجرعة الثالثة لأحد اللقاحات ، أوضح ، أنه لا يوجد جديد في هذا الشأن.

وأردف قائلا " ندرس إعطاء لقاح فايزر للأطفال ، بعد الموافقة عليها إلا أننا في المرحلة الحالية نقوم بتطعيم الفئات العمرية التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق".