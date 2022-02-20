التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات أن العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي .



وأضافت عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الأحد أن الإجراءات الحكومية التخفيفية لها دور باستمرار التعليم الوجاهي .



وأكدت أنه لا يوجد أي إغلاق للشعب أو للمدارس وذلك بعد قرار الحكومة بإلغاء نظام تحويل الشعبة أو المدرسة إذا تجاوزت الـ 10٪ من إصابات كورونا للتعليم عن بُعد .



ونوهت أن 97 ٪ من المعلمين والمعلمات تلقوا جرعتي لقاح كورونا منوهة أن التربية مستمرة بالتطعيم إلى أن يصل لنسبة 100%.



ويبدأ اليوم الأحد 2 مليون و186 ألفا و957 طالبا وطالبة الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وجاهيا .

