التربية تتابع شكاوى بشأن مدرسة الفوارة الأساسية في جرش

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الابنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة أن مدرسة الفوارة الأساسية للبنين في محافظة جرش تخصصت للذكور و بشأن الإناث يوجد مدارس قريبة من المنطقة.

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ومن جهته قال مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور فيصل الهواري بشأن مدرسة الإناث في المنطقة إنها لا تبعد عن المنطقة مضيفا أنها على نفس بعد مدرسة الذكور من المنطقة.



وكان قد اشتكى مواطن بشأن مدرسة الفوارة الأساسية للبنين في محافظة جرش أنها للبنين فقط بالرغم أنه تم تأسيسها لأن تكون لرياض الأطفال ومدرسة مختلطة وهي الآن للذكور فقط.