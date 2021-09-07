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الثلاثاء، 07-09-2021 09:38 ص

التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

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الوكيل الإخباري - حسم الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، أحمد المساعفة الجدل بشأن ما يتم تداوله حول العودة إلى التعليم عن بعد بداية الشهر القادم/ تشرين الأول (10) .

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جاء ذلك الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث طمأن المساعفة أولياء الأمور باستمرار التعليم الوجاهي في مدارس المملكة .

 

ودعا المساعفة خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل المواطنين إلى عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله بشأن العودة إلى التعليم عن بعد ، مشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في المدارس، وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

 

 

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