التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

الوكيل الإخباري - حسم الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، أحمد المساعفة الجدل بشأن ما يتم تداوله حول العودة إلى التعليم عن بعد بداية الشهر القادم/ تشرين الأول (10) .
جاء ذلك الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث طمأن المساعفة أولياء الأمور باستمرار التعليم الوجاهي في مدارس المملكة .
ودعا المساعفة خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل المواطنين إلى عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله بشأن العودة إلى التعليم عن بعد ، مشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في المدارس، وفق خطة وزارة التربية والتعليم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة