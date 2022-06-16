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الخميس، 16-06-2022 10:10 ص

التربية توجه إرشادات هامة لطلبة التوجيهي

امتحانات


الوكيل الإخباري - قدم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" عدة إرشادات هامة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للعمل بها قبل وخلال تقديم الامتحان.

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وكانت الإرشادات على النحو التالي: 


- المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحان
- النوم الكافي ليلة الامتحان


- عدم اصطحاب الهاتف الجوال إلى قاعة الامتحان
- إدارة الوقت من خلال حل الأسئلة الأسهل إلى الأصعب


- عدم التوقف عند سؤال قد يشعر الطالب بصعوبته 
- الاهتمام بالأسئلة ذات القدر الأكبر من العلامات
- في نهاية الامتحان العودة إلى الأسئلة التي لم يستطيع الطالب حلها.


وأشار العجارمة أنه لن يشترط وضع الكمامة أو قياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان .


 




 

 


 

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