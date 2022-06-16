التربية توجه إرشادات هامة لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - قدم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" عدة إرشادات هامة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للعمل بها قبل وخلال تقديم الامتحان.

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وكانت الإرشادات على النحو التالي:



- المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحان

- النوم الكافي ليلة الامتحان



- عدم اصطحاب الهاتف الجوال إلى قاعة الامتحان

- إدارة الوقت من خلال حل الأسئلة الأسهل إلى الأصعب



- عدم التوقف عند سؤال قد يشعر الطالب بصعوبته

- الاهتمام بالأسئلة ذات القدر الأكبر من العلامات

- في نهاية الامتحان العودة إلى الأسئلة التي لم يستطيع الطالب حلها.



وأشار العجارمة أنه لن يشترط وضع الكمامة أو قياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان .

