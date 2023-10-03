التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير إدارة التعليم بوزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري إن 1400 طالب وطالبة يدرسون في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في 13 مدرسة بالأردن.

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وأضاف الهواري اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن من شروط الدراسة في مدارس الملك عبد الله الثاني أن يكون الطالب انهى الصف السادس ومن ضمن أعلى المعدلات مشيراً أنه يتم أخذ 5% من الطلبة المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات .



ولفت أن الطاقة الاستيعابية للغرف الصفية بهذه المدارس يبلغ 50 طالباً ويتم اختيار الطلبة تنافسياً بعد إخضاعهم لامتحان تنافسي .



وأوضح أنه لا يمكن إشغال مقاعد المستنكفين بسبب التنافس الشديد بين الطلبة وللمحافظة على الهدف الرئيس للمدارس باحتضان الطلبة المتميزين.

