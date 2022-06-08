الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 09:32 ص

التربية توضح حول فيديو متداول لطفل تم إنزاله من حافلة مدرسية

مدرسةةة


الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحافلة مدرسية خاصة يظهر ركوب طفل ومن ثم نزوله من الحافلة معلقين على المقطع أنه تم رفض أخذ الطفل إلى المدرسة بسبب عدم تسديده الأقساط المدرسية .

اضافة اعلان


ومن جهتها أوضحت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال ابو ردن في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن ولي أمر الطفل لم يقدم شكوى إلى التربية بالإضافة إلى عدم معرفة اسم المدرسة .


ونوهت أنه لم يتم معرفة سبب رجوع الطفل مؤكدة أنه يوجد عدة احتمالات لعودة الطفل ونزوله من حافلة المدرسة.


وأضافت أن وسائل النقل المخصصة لنقل الطلبة في المدارس الخاصة هي خدمة ما بين ولي الأمر وصاحب المؤسسة التعليمية تخضع لعقد موقع من قبل الطرفين .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ن

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

ططططططططط

أم تناشد بتسجيل ابنتها بمدرسة خاصة ومدارس المدار تستجيب

قمح

الصناعة والتجارة: الحكومة ستتحمل فرق الارتفاع على اسعار القمح عالمياً

طلبة براءة

منصة لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية خلال أيام

ختم الصور لوقو الوكيل copy

الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

معلم مايك

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

أخبار متعلقة
ططططططططط

أم تناشد بتسجيل ابنتها بمدرسة خاصة ومدارس المدار تستجيب