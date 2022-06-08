التربية توضح حول فيديو متداول لطفل تم إنزاله من حافلة مدرسية

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحافلة مدرسية خاصة يظهر ركوب طفل ومن ثم نزوله من الحافلة معلقين على المقطع أنه تم رفض أخذ الطفل إلى المدرسة بسبب عدم تسديده الأقساط المدرسية .

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ومن جهتها أوضحت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال ابو ردن في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن ولي أمر الطفل لم يقدم شكوى إلى التربية بالإضافة إلى عدم معرفة اسم المدرسة .



ونوهت أنه لم يتم معرفة سبب رجوع الطفل مؤكدة أنه يوجد عدة احتمالات لعودة الطفل ونزوله من حافلة المدرسة.



وأضافت أن وسائل النقل المخصصة لنقل الطلبة في المدارس الخاصة هي خدمة ما بين ولي الأمر وصاحب المؤسسة التعليمية تخضع لعقد موقع من قبل الطرفين .