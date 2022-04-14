التربية توضح لـ الوكيل حول قرار وقف الاعتراف بشهادات المدارس الدولية والخاصة بتركيا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس التربية والتعليم، أمس الأربعاء، وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة بتركيا بدءا من العام المقبل.



بدوره قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة ان هذا القرار سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي المقبل ولن يسري على الطلبة الملتحقين حاليا في المدارس التركية ولن يكون هناك اي اثر رجعي للقرار .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ، ان اتخاذ هذا القرار لم يأتي من فراغ حيث تمت مخاطبة هذه المدارس باستمرار للتأكد من سير التعليم والمناهج واللغة المستخدمة في التدريس .



واشار انه قد وردتنا معلومات من طلبة واولياء امور ان مستوى التعليم فيها لا يرتقي للمستوى المطلوب ،حيث يتم اعطاء شهادات بمعدلات مرتفعة ومتطابقة للطلاب .



واردف انه يتم تغيير اسماء هذه المدارس في استمرار للتهرب من عدم الاعتراف بها ، مشيراً انه عندما نراسل هذه المدارس تكون المعلومات قليلة وسرية .



وزاد ان بعض هذه المدارس معترف بها من تركيا الدولة الحاضنة ، فيما لايكون معترف بها في الدولة الام ، واحيانا يكون الامر بالعكس .



واكد كنانة ان كل هذه المعلومات اكدتها الملحقية الثقافية بالسفارة التركية ، والتي اكدت ضرورة اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه المدارس .



وبين كنانة ان بعض المكاتب الخدمية تغرر بالطلبة للذهاب الى هذه المدارس للحصول على علامات مرتفعة مقابل المال .



واشار ان عدد الطلبة الاردنيين في هذه المدارس يقدر بحوالي 3 الاف طالب والامر في ازدياد شهرياً .



وفي نهاية حديثه اكد كنانة ان المدارس الحكومية التركية بقي معترف بها كما هو في السابق ، حيث اضافت الوزارة شرط اخر يجبر خريجيها بالخضوع الى الامتحان التحصيلي والقدرات ، اضافة الى الشروط السابقة .

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