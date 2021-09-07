التربية : غرف عمليات لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأن المدارس

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن هنالك غرف عمليات مشتركة في مختلف مديريات وزارة التربية لاستقبال ملاحظات أولياء أمور الطلبة بشأن تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس وغيرها من المشكلات .

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وبين المساعفة الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك توجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس لمتابعة كافة ملاحظات المواطنين ، ليتسنى على الوزارة الوقوف على المطالب وإصلاح مواضع الخلل .

ولفت في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل أن الوزارة تعنى بشكل جدي بتطبيق الإجراءات الوقائية نتيجة لفيروس كورونا في المدارس للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، لضمان استمرار التعليم الوجاهي .