الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار الذهب عالميا

ولي العهد يهنئ منتخب السيدات بكأس العرب

ارتفاع أسعار النفط عالميا

إصابتان في مشاجرة بالرصيفة

الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا

وفيات الثلاثاء 7/9/2021

التربية : غرف عمليات لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأن المدارس

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

المعونة : صرف الدفعة الرابعة من الدعم النقدي لنحو 74 ألف أسرة

قطر تقدم 800 منحة دراسية للأردن

عاجل

الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا

الثلاثاء، 07-09-2021 10:54 ص

التربية : غرف عمليات لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأن المدارس

3202129134746197311929


الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن هنالك غرف عمليات مشتركة في مختلف مديريات وزارة التربية لاستقبال ملاحظات أولياء أمور الطلبة بشأن تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس وغيرها من المشكلات .

اضافة اعلان

 

وبين المساعفة الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك توجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس لمتابعة كافة ملاحظات المواطنين ، ليتسنى على الوزارة الوقوف على المطالب وإصلاح مواضع الخلل .

 

ولفت في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل أن الوزارة تعنى بشكل جدي بتطبيق الإجراءات الوقائية نتيجة لفيروس كورونا في المدارس للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، لضمان استمرار التعليم الوجاهي .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920216143321363902931

التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

c8260a8d-fbee-4676-ac15-5b3d6c75fe94

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

920215152252827271180

ارتياح شعبي من تقاطع مرج الحمام الجديد

cdf16f0e-c077-45d1-a488-951072067780

مستشفى الجامعة لـ برنامج الوكيل : 40 عملية عظمى للعيون أسبوعيا

9d47661b-3b65-45ab-a2dc-441849dfaa5b

توقع قبول نحو 67% من المتقدمين للقبول الموحد

9d47661b-3b65-45ab-a2dc-441849dfaa5b

امتحان مفاضلة لطلبة الثانوية على النظام الأجنبي لقبولهم في التخصصات الجامعية

أخبار متعلقة
920216143321363902931

التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

c8260a8d-fbee-4676-ac15-5b3d6c75fe94

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

9d47661b-3b65-45ab-a2dc-441849dfaa5b

توقع قبول نحو 67% من المتقدمين للقبول الموحد

9a899050-7148-4775-b72e-588243fb6cb9

الأردنيون يعبرون عن سعادتهم بعودة الطلبة إلى المدارس

820212195112295015762

دعوة لتطعيم طلبة المدارس للحد من انتشار كورونا

8202110215749148385767

استياء من عدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة