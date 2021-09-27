التربية لبرنامج الوكيل : عطلة السبت حق للطالب والمعلم

الوكيل الإخباري - أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور سامي محاسيس ، أنه لا يمكن أن يتم اتخاذ قرار بشأن إلزام الطلبة والكوادر التعليمية بالدوام يوم السبت .

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ولفت محاسيس ، الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن عطلة السبت حق للطالب للطالب والمعلم، منوها أنه لا يمكن الحديث في هذا الشأن .

جاء ذلك ردّا على اقتراح مواطن خلال رسالة صوتية يطالب من خلالها بدوام المدارس يوم السبت ، لغايات المساواة في أيام التناوب خلال الأسبوع ، على حدّ تعبيره.

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