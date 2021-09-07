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التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

الثلاثاء، 07-09-2021 09:23 ص

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الوزارة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا من انتشار فيروس كورونا، من خلال العمل بـ"دليل العودة الآمنة" والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي.

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وبين المساعفة ، الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن عملية انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية زادت من العبء على المدارس التابعة للتربية نتيجة لأعداد الطلبة.

 

ونوّه خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل أن تم اعتماد العمل بنظام التناوب في المدارس التي تعاني من اكتظاظ الطلبة .

 

" تم تشكيل غرفة عمليات في كل مديريات التربية بتوجيه من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس للوقوف على أهم ما يواجه أولياء أمور الطلبة من مشاكل "، وفق المساعفة .

 

وبشأن برنامج الفاقد التعليمي ، لفت المساعفة أن البرنامج سيبقى مستمرا حتى نهاية الأسبوع الحالي في كافة مدارس المملكة ، وقال " يقوم المعلمون بمراجعة الطلبة بالمفاهيم الأساسية قبل البدء بالعملية التعليمية ".

 

وتحدّث عن وجود ارتياح عام بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس ، لافتا إلى أنه سيتم الوقوف على كافة الملاحظات التي ترد من قبل المواطنين لمعالجة مواضع الخلل .

 

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