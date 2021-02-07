التربية لـ برنامج الوكيل : عودة الطلبة اليوم منظمة والتزام واضح من الجميع

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قالت مديرة تربية قصبة عمان الدكتورة نوال ابو ردن عبر برنامج الوكيل ان الصورة اليوم لعودة المدارس كانت مشرقة .

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وقالت ابو ردن ان هناك التزاما واضحا من قبل الطلبة بالتعليمات مشيرة الى ان هناك كمامات متوفرة في المدارس كما وتم البدء بتوزيع الكتب وقالت ان مدارس قصبة عمان 143 مدرسة .

من جانبه قال مدير تربية السلط هارون الرحاحلة عبر برنامج الوكيل ان عودة الطلبة اليوم جاءت بشكل منظم واكد انه يوجد 107 مدارس في السلط ولم يتم تسجيل اي ملاحظة لغاية الان مع وجود التزام كبير بالتعليمات .

واكد ان بيع المقاصف المدرسية سيكون داخل غرفة الصف ضمن التزام كامل بالشروط الصحية .



