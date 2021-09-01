التربية لـ برنامج الوكيل : نحو 91.3 % نسبة متلقي اللقاح بين الكوادر التعليمية

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات،إن دوام اليوم لأربعاء، سيكون للصفوف الفردية (الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر)، بينما سيكون غدا الخميس، للصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

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وأشارت قبيلات عبر "برنامج الوكيل "والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن القرار يأتي "حفظا على صحة الطلبة وتنفيذًا لـلبروتوكول الصحي، ونظرًا للتزايد في أعداد الطلبة القادمين إلى القطاع الحكومي والذين تمَّ استيعابهم جميعًا.





وأضافت أن الوزارة قررت أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البروتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.





وأشارت قبيلات إلى أنه واعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيكون دوام المدارس بكامل طاقاتها، وبصورة منتظمة للمدارس التي ستعود إلى التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى طلبة رياض الأطفال، وفي مدارس المملكة كافة، البالغ عددها 3982 مدرسة، بما فيها مدارس الفترتين.



و لفتت للإعلامي محمد الوكيل أن سيناريو التعليم سيكون مقسما على 3 أقسام، التعليم الوجاهي وسيكون في المدارس التي يتوفر فيها مساحة تباعد داخل الغرفة الصفية بين الطلبة، والمقررة بمتر مربع، والتعليم المدمج، حيث سيكون في المدارس التي لا يتوفر فيها مساحة التباعد المقررة بمتر مربع داخل الغرفة الصفية، والتعليم عن بعد للطالب الذي يصاب بالكورونا لمدة 14 يوما.



وشددت على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ضمن البروتوكول الصحي، منوهة إل زيادة الإقبال على التطعيم للكوادر العاملة في المدارس ، وقالت " وصلت نسبة متلقي اللقاح بين الكوادر التعليمية نحو 91.3% من الجرعتين ) .