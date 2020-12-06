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الأحد، 06-12-2020 11:05 ص

برنامج خاص للطلبة الذين لا يملكون حسابا على منصة درسك

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

قرعان


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان وجود أرقام للدعم الفني على الموقع الخاص بـ"منصّة درسك" ، في حال مواجهة طلبة المدارس أية مشكلة تقنية على المنصة .

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ولفت القرعان ، في حديثه للإعلامي محمّد الوكيل ، الأحد ، أن أية مشكلة تقنية على المنصّة سيُصار إلى حلها خلال (48) ساعة .

 

وبين لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، أن هنالك برنامجا خاصا للطلبة الذين لم يتمكّنوا من الاستفادة من المنصّة، وذلك في الفصل الدراسي الثاني ، حيث أنهم لا يملكون حسابا لهم ، سواء نتيجة لعدم توفر أجهزة لوحية لمتابعة الدروس ، أو عدم توفّر "الإنترنت" ، أو الكهرباء ، لتعويضهم عن الحصص الدراسية .

 

وأوضح ، أنه يسمح للطلبة بالغياب (20) يوما على مدار السنة الدراسية ، لافتا أنه يتم العلم في حال عدم وجود الطالب على المنصة ، وعدد أيام وساعات دخوله.

 

" في حال تجاوز الطالب عدد أيام الغياب المقرر في الوزارة ، يعتبر رسوبا ، وعليه إعادة العام الدراسي، ولكن نحن نراعي الوضع الوبائي الراهن ، للطلبة وأولياء الأمور " ، وفق القرعان .

 

وتحدّث عن عطاء حكومي ، هدفه توفير (160) ألف جهاز لوحي قريبا، للطلبة من الأسر العفيفة ، ومن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من هذا العطاء  .

 

 


 




 

 


 

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