التعليم العالي : قرار مرتقب حول منحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



قال مدير وحدة القبول الموحد والناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إنه سيتم اتخاذ قرار خلال 24 ساعة للسماح لطلبة الدورة التكميلية والدورة الصيفية السابقة التنافس على منحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب.

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وأضاف الخطيب اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن البرنامج سيوفر المنحة لـ 2300 طالب مضيفا أنه سيشمل طلبة التكميلي الدورة الحالية والدورة الصيفية السابقة للمنافسة على المنحة .



وأشار إلى أن المنح تشمل تكاليف الدراسة كاملة بالإضافة إلى مبلغ بدل مواصلات للطالب.



