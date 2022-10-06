التعليم العالي: موعد جديد لاستكمال تسجيل الطلبة الذين أعلنت نتائجهم أمس الأربعاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ، والناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن قوائم الطلبة التي تم إعلان نتائجهم أمس الأربعاء سيتم تحديد موعد مطلع الأسبوع القادم من قبل الجامعات لإستكمال إجراءات التسجيل والدفع وعلى الطلبة مراجعة الجامعات التي تم قبولهم فيها للاستعلام عن اخر موعد للتسجيل وتسديد الرسوم.

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وأضاف الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الخميس أن الوزارة انتهت من قوائم حصر الشواغر في مقاعد التخصصات الطبية (طب، طب اسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) لطلبة السنوات السابقة (بمن فيهم طلبة رفع المعدل) وسيتم إرسالها إلى الجامعات الرسمية اليوم .



وأشار أنه سيتم إعلان عدد الشواغر في التخصصات الطبية و أسماء الطلبة الذين حصلوا على الشواغر بالإضافة إلى معدلاتهم بالتنسيق مع الجامعات .



وحول المنح الخارجية أكد أن الوزارة مستمرة بإعلان المنح الخارجية للعام الجامعي (2022 / 2023) لغاية انتهاء كافة الشواغر.



ونوه الخطيب أن الطلبة الذين تم إعلان نتائجهم في القبول الموحد الأربعاء الماضي آخر مهلة لهم اليوم الخميس لإستكمال التسجيل في الجامعات وتسديد الرسوم .

