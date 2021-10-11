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الإثنين، 11-10-2021 09:21 ص

الجرائم الإلكترونية تدعو المواطنين التبليغ عند التعرض للابتزاز الإلكتروني

مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام الرائد محمود المغايرة إن الوحدة تتعامل مع العديد من قضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال التتبع وتحديد موقع المُبتز سواء داخل المملكة أو خارجها.

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وأضاف المغايرة اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الخطوات التي يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني هو تبليغ الوحدة في أسرع وقت وعدم الإستجابة لطلبات المُبتز. 


ودعا المغايرة المتعرضين للإبتزاز إلى تبليغ الوحدة فور التعرض لتلك القضايا وعدم التردد بذلك .


 




 

 


 

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