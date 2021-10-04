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الإثنين، 04-10-2021 09:31 ص

الحباشنة لـ برنامج الوكيل : اجراءات للتسهيل على الباصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس

هيئة النقل البري


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة أنه سيتم إعادة النظر في شروط فتح شركة أو مؤسسة لنقل طلبة المدارس في المملكة.

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وأضاف الحباشنة اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه سيتم متابعة الأمر مع سائقي باصات الخصوصي واتخاذ اجراءات للتسهيل عليهم مشددا الحفاظ على مواصفات وشروط السلامة العامة داخل الحافلات.


ومن جهته أشار رئيس لجنة الباصات الخاصة لنقل الطلاب في المدارس الحكومية إلى أن الشروط التي وضعتها الهيئة لفتح شركة أو مؤسسة لا يمكن تطبيقها وتحتاج إلى مبالغ كبيرة وباصات حديثة .


 




 

 


 

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