الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 09:50 ص

الحجز التحفظي على المركبات يثير استياء مالكيها

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الوكيل الإخباري - عبر مواطن عن استيائه نتيجة لاكتشافه الحجز التحفظي على مركبته  وذلك بعد سنتين من شرائها بقيمة 28 ألف دينار ، علما أنه مقيم خارج المملكة.

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وبين المواطن ، الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه تم التنازل عن المركبة بالطريقة النظامية وذلك في عام 2017 .

 

وأشار في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أنه أراد بيع المركبة حيث اكتشف أن هنالك حجزا تحفظيا بعد مراجعته لدائرة الجمارك الأردنية لوجود قضية ما حال دون بيعها والتصرف بها بالرغم من أنه مالك لها.

 

من جهته وجّه الإعلامي الوكيل رسالة للجهات المعنية بضرورة العمل على إيجاد حل جذري لتلك المشاكل التي تثير استياء المواطنين نتيجة لوجود قضايا على المركبات التي يتم شراؤها ، ما يعني عدم التمكن من التصرف بها . 

 




 

 


 

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