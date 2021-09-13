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الإثنين، 13-09-2021 09:29 ص

الحنيفات لـ برنامج الوكيل : إنصاف مربي الماشية بشأن توزيع الأعلاف - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ، ان الوزارة تعنى بالوقوف مع مربي الماشية ، من خلال تخصيص كمية للأعلاف بحسب عدد المواشي التي يمتلكها الشخص.

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وطالب الحنيفات الاثنين عبر برنامج الوكيل والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، مربي الماشية بإثبات عدد المواشي التي يملكها لغايات احتساب كمية الأعلاف المناسبة .

 

وشدّد خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، على مبدأ العدالة في توزيع الأعلاف ، متعهدا بإنصاف مربي الماشية وقال " من يشعر بأنه يحتاج إلى كمية أكثر من الأعلاف فعليه الاعتراض ونحن نتحقق من ذلك بما يضمن عدالة التوزيع ". 

 

جاء ذلك على ضوء شكوى من أحد مربي الماشية حول قرار وصفه بـ"المفاجئ"من وزارة الزراعة، والذي يقضي بخصم 20 % من كمية الأعلاف الموزعة على مواشيهم ، ما اعتبره قرارا يضيّق عليهم بسبب عدم كفاية كميات الأعلاف الموزعة .

 

 

 




 

 


 

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