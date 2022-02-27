الخارجية: إجلاء 100 أردني من أوكرانيا لغاية الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم ابو الفول إنه تم إجلاء 100 أردني من أوكرانيا ووصول مواطن إلى الأردن أمس و 3 مواطنيين متوقع وصلولهم اليوم مشيرا أنه لم يتم توفير ممرات آمنة لغاية الآن .

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ووفق وزارة الخارجية، فقد تم تسهيل إجراءات عبور ودخول (100) مواطن أردني، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المدرجة أدناه:



رومانيا: (44) بولندا: (25) هنغاريا: (13) سلوفاكيا: (11) مولدوفا: (7)





وأضاف اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أنه يجب على الأردنيين في أوكرانيا اتخاذ الحيطة والحذر منوها أنه يوجد مناطق خطيرة جداً بسبب تصاعد اندلاع العمليات العسكرية.



ونوه أبو الفول على الأردنيين في أوكرانيا والذي يبلغ عددهم أكثر من 2606 مواطن التسجيل على المنصة لتعديل بياناتهم مضيفا أن عدد الأردنيين المسجلين على المنصة بلغ 1430 مواطن.



وكانت الخارجية نشرت خارطة المعابر والنقاط الحدودية مع أوكرانيا لإخلاء الأردنيين وتسهل عبور 19 أردنيا لبولندا و19 لرومانيا و8 لهنغاريا و8 لسلوفاكيا يوم أمس السبت .



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.



