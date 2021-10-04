الخارجية لـ برنامج الوكيل : نتابع عن كثب الجالية الأردنية في عُمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومدير مركز العمليات السفير هيثم أبو الفول أن الوزارة تابعت عن كثب مع الجالية الأردنية في سلطنة عُمان ولا يوجد أي إصابات من الجالية إثر إعصار شاهين الذي انخفض إلى عاصفة بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة .



وأشار أبو الفول اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أن الوزارة تدعو الجالية الأردنية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الإعصار .

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وقال إن الجالية الأردنية بخير ويمكنهم التواصل بالخط الساخن للسفارات الأردنية في الخارج إذا لزم الأمر عبر الأرقام التالية ( الخط الساخن - السفارة في مسقط: 0096893921146) ( الخط الساخن - السفارة في ابو ظبي:00971567436777).



وكان قد انخفض تصنيف الإعصار المداري "شاهين " في سلطنة عمان إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة. (102) إلى (116) كم.

