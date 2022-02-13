الخارجية: 500 أردني في أوكرانيا سجلوا على منصة التواصل ولدينا خطط لسلامة الأردنيين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن حوالي 500 أردني في أوكرانيا سجل على الرابط الإلكتروني لغاية الآن و الذي أطلقته الوزارة للتواصل مع الأردنيين.



وأضاف أبو الفول اليوم الأحد في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا" أن الوزارة لديها خطط للتعامل مع أي مستجد سيطرأ على أوضاع الأردنيين في أوكرانيا و للحفاظ على سلامتهم .

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وأشار إلى أنه يوجد حاليا 15 مواطن أردني في أوكرانيا بشكل مؤقت لغايات التجارة والسياحة .



ونوه أبو الفول أنه تم تكثيف التواصل مع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا والذي بلغ عددهم 2606 أردني.



وكانت قد دعت وزارة الخارجية المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال رابط إلكتروني. ( رابط )

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية مما جعل العديد من الدول تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا .



