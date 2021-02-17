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الأربعاء، 17-02-2021 10:29 ص

الدفاع المدني لـ الوكيل : جاهزون للتعامل مع المنخفض الجوي

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال المقدم احمد الزيادات رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني عبر برنامج الوكيل انه يتم وضع خطة مع بداية كل منخفض جوي .

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واكد المقدم الزيادات ان ابرز الحوادث التي تتعامل معها كوادر الدفاع المدني هي الاختناق بالمدفأة اضافة الى الاقتراب من مجاري سيول المياه في الاودية موجها رسالة الى المواطنين بعدم الاقتراب من مجاري السيول والانتباه الى تشغيل المدفأة داخل المنازل  .

 

واضاف الزيادات ان اليات الدفاع المدني تتوزع على جميع مناطق المملكة حسب عدة اولويات منها مستوى تساقط الثلوج . 

 

واكد الزيادات انه منذ الامس تم التعامل مع حوادث اعتيادية حيث حصلت حوادث منها حريق منازل اضافة الى تطاير بعض الاجسام وسقوط بعض الاعمدة نتج عنها اصابة واحدة . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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