الدفاع المدني يحذر من الاستخدامات الخاطئة للمدفأة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الاخباري - رصد

دعا رئيس قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني الرائد ابراهيم الكردي المواطنين الابتعاد عن مجرى السيول ومناطق ارتفاع منسوب المياه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة .

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وأضاف الكردي اليوم الأربعاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع عدة مجازفات لمحاولة مواطنين قطع طرق يرتفع فيها منسوب المياه بسبب غزارة الامطار.



وحذر المواطنين من النوم وترك المدفأة مشتعلة خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى الاستخدامات الخاطئة للمدفأة مثل تدفئة الملابس أو الطهي منوهاً أن هذه الاستخدامات تعرض المواطنين إلى الخطر .



وكان مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أوعز الى الدفاع المدني بنشر نقاط مراقبة وإنقاذ على طول طريقي البحر الميت والصحراوي ، بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة .