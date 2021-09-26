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الأحد، 26-09-2021 09:34 ص

الدكتور مرايات لـبرنامج الوكيل : الطفيلة الأولى بإصابات كورونا منذ شهرين

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الوكيل الإخباري - أكد الاختصاصي في طب المجتمع ، ورئيس مجلس اعمار مدينة الطفيلة.  الدكتور غازي مرايات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة يقدر نحو 15 ألف إصابة ، لمن ظهر عليهم الأعراض ، وقد تصل حصيلة الإصابات بنحو 30 ألف إصابة حيث أن هنالك من أصيبوا بكورونا ولم تظهر عليهم الأعراض.

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وأوضح مرايات الأحد لـ"برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن الطفيلة سجلت المرتبة الأولى في عدد الإصابات بالمملكة خلال الشهرين الماضيين ، بالنسبة لعدد السكان .

 

وحذّر في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن الطفيلة ما زالت تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بعد أن كانت تسجل ( صفر ) إصابات منذ بدء الجائحة .

 

" سجلت الطفيلة 100 حالة وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة ويجدر على المواطنين في المحافظة الإقبال على تلقي اللقاح ، حيث ما زال متواضعا على ضوء الأرقام الرسمية " ، وفق مرايات .

 

ووجّه رسالة إلى المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات والتي كان لها تأثير على مدى الإقبال على تلقي المطعوم .

 

وتابع مرايات " لم تسجل المملكة أي حالة وفاة لمن تلقى المطعوم ، ما يعني أن المطاعيم آمنة وفعالة ".

 

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