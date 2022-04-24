الدوريات الخارجية لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية سالكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال ضابط العمليات في إدارة الدوريات الخارجية النقيب عامر الصمادي أن جميع الطرق في المملكة ضمن اختصاص الإدارة سالكة حالياً .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ، انه لازال هناك تعامل مع الغبار في بعض المناطق على الطريق الصحراوي .



وبين انه تم التعامل في الفترة المسائية مع عدد من الحوادث التي نعاني منها في شهر رمضان المبارك خاصة في الفترة المسائية بسبب الاستهتار من بعض السائقين .

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