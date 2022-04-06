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الأربعاء، 06-04-2022 11:43 م

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : جميع محطاتنا الامنية تستقبل المواطنين في رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد النقيب عامر صمادي ضابط عمليات الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام ان جميع المحطات الامنية تستقبل المواطنين في جميع الاوقات والظروف وخلال ايام شهر رمضان المبارك ، وذلك بتوجيهات من مدير الامن العام .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء انه منذ ساعات الصباح اليوم ومن خلال متابعتنا لادارة الارصاد الجوية تعاملنا مع تدني الرؤية على الطرق الخارجية بسبب الغبار ، خاصة في المناطق الصحراوية .

واكد انه في حال انعدام الرؤية يتم اتخاذ القرار المناسب بقطع حركة السير حفاظاً على سلامة المواطنين .

وبين انه كان هناك تفاوت بالرؤية اليوم ، حيث كانت ذروة الغبار في الساعة الثانية ظهراً وبدأت بالزوال بشكل كبير الساعة السادسة مساء .

ونوه صمادي انه وخلال الايام القادمة في حال تدني الرؤية الافقية يجب على السائقين التركيز على الطريق وترك مسافة اكبر من المعتادة مع المركبات الاخرى ، وفي حال انعدام الرؤية بشكل كامل يجب اخراج المركبة عن الطريق بشكل كامل حتى عودتها .

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