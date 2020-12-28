الدوريات الخارجية للوكيل : تحويلات مرورية على الصحراوي ونحذر - فيديو

الوكيل الإخباري - حذّر رئيس شعبة الدوريات الميدانية في إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام ، المقدم أسامة السعدون ، السائقين ومرتادي الطرق الخارجية من استخدام الأجهزة الخلوية على الطرق، تحسّبا من حوادث مرورية .

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وأشار السعدون للإعلامي محمد الوكيل، الإثنين ، أن هنالك تحويلات على الطريق الصحراوي ، لإجراء أعمال صيانة لفواصل التمدد على الجسور، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام.

وبيّــن من خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأخطاء البشرية على الطرق سبب رئيسي لحوادث السير بنسبة (97%).

وثمّن السعدون من جهته جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان ، في إنجاز الطريق الصحراوي ، لافتا إلى أن الطريق أضحى لا يشكل خطــرا على مرتاديه كما كان في السـابق.

وشدّد على أهمية استخدام سائقي المركبات لـ"العواكس" ، من أجل لفت انتباه السائقين الآخرين في حال التوقّف على الطريق ، خاصة في ساعات المساء.

وعرّج السعدون ، في حديثه على التزام كوادر الدوريات الخارجية بارتداء الكمامات ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن بالمملكة، إثر فيروس كورونا .







