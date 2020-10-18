الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الدوريات الخارجيّــة ، العقيد الدكتور حسام القاضي بأنه سيتم البحث فيما يتعلّق بعملية تدقيق المركبات ، على الطرق الخارجية ، لإيجاد آلية مناسبـة ، للحيلولة دون إيقاف المركبة أكثر من مرة واحدة .
جاء ذلك ، اليوم الأحد ، خلال تصريح العقيد القاضي للإعلامي محمّد الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، لافتا ، أن عمليات التدقيق تأتي نتيجة للحملات الأمنيّة على المطلوبين .
وأوضح ، أن هنالك تنسيقا مستمرا ، بين غرفة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام ، والدوريات الخارجية ، منوّها أنّه سيتم إيجــاد حلول شأنها عدم إرباك مرتادي الطرق ، حيث تكرار توقيف المركبات ، وقد تكون من خلال "الواسطة الكلامية" ، أومن خلال غرفة العمليات والسيطرة الخاصة.
وكان مواطن بثّ شكواه ، عبر البرنامج ، مفادها تدقيق مركبته ، على الطريق المؤدي إلى العقبة لمرّات عدّة ، مُطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مناسبة حيال ذلك .
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