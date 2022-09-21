السير تدعو المواطنين بعدم تجاوز 16 نقطة مرورية من المخالفات

الوكيل الإخباري - رصد

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دعا رئيس شعبة سير المحافظات في إدارة السير العقيد رائد الفاعوري المواطنين عدم تجاوز 16 نقطة مرورية من المخالفات للابتعاد عن وقف الرخصة وحجزها لمدة (60) يوما.وأضاف الفاعوري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أنه تم ربط نظام نقاط المخالفات مع كافة مديرية الأمن العام مشيراً أنه عند تحرير أي مخالفة من قبل رقيب السير لمركبة يظهر على جهاز الرقيب عدد النقاط المخالفة للمركبة .ونوه أنه خلال موقع مديرية الأمن العام يمكن لأي شخص الدخول من خلال الرقم الوطني ورقم الرخصة لمعرفة مجموعة نقاط مخالفات مركبته .وبحسب النظام فإنه سيتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة (60 ) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية، كما سيتم وقف الرخصة وحجزها لمدة (90) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.كما سيتم ايقاف الرخصة وحجزها لمدة (120) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية، وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية (28) نقطة مرورية فأكثر يتم إيقاف رخصته وحجزها لمدة (180) يومًا .