السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

الوكيل الإخباري - أكد رئيس قسم سير جنوب عمان الرائد بهاء شحادات على وقوع حادث أربع مركبات في نفق السابع باتجاه منطقة الثامن أدى إلى إصابة واحدة.

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وبّين شحادات اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه تم التعامل مع الحادث وإزالة المركبات خلال 10 دقائق ونقل الإصابة إلى المستشفى.



وأشار إلى أن حركة السير تم إعادتها إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وكان قد اشتكى مواطنون عبر " برنامج الوكيل " من أزمة خانقة على طريق الدوار الرابع باتجاه منطقة الثامن بسبب حادث انقلاب المركبة.

