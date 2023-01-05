السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الوكيل الاخباري - رصد

كشف نائب مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العقيد أنور الخرابشة أن حوادث السير في المملكة أودت بحياة 558 شخص وإصابة 7 آلاف و25 شخصا خلال العام الماضي 2022 والتي سيصدر تقريرها خلال الفترة القادمة .

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وأضاف اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن عدد الوفيات بسبب حوادث السير خلال 2022 انخفضت قليلاً مقارنة بالعام 2021 والذي بلغت إحصائيته 589 وفاة و 7485 إصابة .



وحول حادث السير الذي أودى بحياة رئيس بلدية باب عمان عامر الزبون قال إنه تفاجأ بوجود مركبة متوقفة بشكل تام أعلى جسر البقعة مما أدى إلى اصطدامه بها.



ولفت إلى ان الأسباب الرئيسة التي تؤدي لحوادث مروعة أبرزها السرعة والتعامل بشكل خاطئ مع المنعطفات وعدم الالتزام بالإشارات المرورية بالإضافة إلى الانشغال بأمور أخرى أثناء القيادة مثل الهاتف النقال.



وأشار أن الإدارة مستمرة بالعمل للحد من الحوادث من خلال الرقابة وتوعية السائقين ، والحد من حوادث السير التي تؤدي الى وفيات واصابات خطيرة تؤثر على مصير عائلات بأكملها نتيجة التبعات الاجتماعية .