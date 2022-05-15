السيطرة على حريق كبير امتد إلى 1200 دونم بمحمية غابات اليرموك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير مديرية دفاع مدني شرق إربد المقدم احمد المشاقبة إن الحريق الذي نشب ليلة أمس السبت في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس امتد إلى 1200 دونم حيث بدء من وسط المحمية وتوسع إلى الأطراف. اضافة اعلان





وأضاف عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الأحد أنه شارك بإطفاء الحريق الكبير في المحمية 120 كادر من الدفاع المدني منوها أنه تم إصابة إحدى الكوادر أثناء عمليات الإطفاء حيث تم إسعافة إلى المستشفى.



وتابع " تم السيطرة على الحريق وإبقاء الكوادر في الموقع للوقاية و الحذر من أي طارئ بسبب هبات الرياح".



وكشف المشاقبة أن التوقعات الأولية لأسباب الحريق وجود آثار جمر في المحمية بالإضافة إلى سرعة الرياح مما أدى إلى نشوب الحريق ذاكرا أنه من الممكن أن يكون الحريق عن قصد أي بفعل فاعل .



وكان ورد أمس بلاغ بوجود حريق كبير في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس في لواء بني كنانة بمحافظة إربد .