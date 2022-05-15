الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق دوام المدارس في لواء الرويشد بعد الحصة الثالثة بسبب الغبار

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الرياح تقطع الكهرباء عن مناطق في إربد - أسماء

الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لأسعار الغاز

وفيات الأحد 15-5-2022

ملعقة واحدة من هذا الخليط قبل النوم ستُخلصك من الوزن الزائد

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

انقطاع التيار الكهربائي عن آبار الديسي

الأحد، 15-05-2022 08:26 ص

السيطرة على حريق كبير امتد إلى 1200 دونم بمحمية غابات اليرموك

IMG_2802


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير مديرية دفاع مدني شرق إربد المقدم احمد المشاقبة إن الحريق الذي نشب ليلة أمس السبت في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس امتد إلى 1200 دونم حيث بدء من وسط المحمية وتوسع إلى الأطراف.اضافة اعلان


وأضاف عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الأحد أنه شارك بإطفاء الحريق الكبير في المحمية 120 كادر من الدفاع المدني منوها أنه تم إصابة إحدى الكوادر أثناء عمليات الإطفاء حيث تم إسعافة إلى المستشفى.

وتابع " تم السيطرة على الحريق وإبقاء الكوادر في الموقع للوقاية و الحذر من أي طارئ بسبب هبات الرياح".

وكشف المشاقبة أن التوقعات الأولية لأسباب الحريق وجود آثار جمر في المحمية بالإضافة إلى سرعة الرياح مما أدى إلى نشوب الحريق ذاكرا أنه من الممكن أن يكون الحريق عن قصد أي بفعل فاعل .

وكان ورد أمس بلاغ بوجود حريق كبير في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس في لواء بني كنانة بمحافظة إربد .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فاتورة 4

الطاقة والمعادن: إلغاء التعرفة القديمة والفواتير الجديدة بعد منتصف أيار

جاج

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

420222610250879307813

وزارة الزراعة لـ الوكيل : المواطن سيشعر بانخفاض أسعار الليمون

420222411628109849242

صندوق المعونة لـ الوكيل : 95 % من المستفيدين استلموا المعونة الشهرية عن شهر نيسان

4202222205612861412153

ابو البصل لـ الوكيل : موعد ليلة القدر سيختلف بين الدول العربية

وزارة الصحة

الصحة لـ الوكيل : لم نسجل اية اصابة بمرض التهاب الكبد الحاد بالمملكة