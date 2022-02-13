الشبول عن تخفيف إجراءات كورونا: ننتظر التوصيات وحصر الإصابات سيكون أسبوعيا

الوكيل الإخباري - رصد - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إنه خلال اليومين القادمين ستقدم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة مقترحات لاتخاذ الإجراءات التخفيفية وازالة بعض القيود الخاصة بجائحة كورونا.

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وبين الشبول، خلال "برنامج الوكيل" عبر اثير " اذاعة راديو هلا " اليوم الأحد، أنه سيتم بعد هذا القرار حصر الأرقام اسبوعياً، قائلاً" إن النظام الصحي الأردني تطور، ونسب الإشغال الآن في المستشفيات لا تتجاوز 30%".





وأشار إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة أظهرت أن الموجة الرابعة من الفيروس بدأت بالاستقرار واعداد الاصابات بدأت تقل، بعد أن كانت ترتفع خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الشبول على أنه مع وجود 190 ألف اصابة كورونا نشطة، فإنه لا يمكن ضبط هذه الحالات والتاكد من التزامها بالحجر، خاصة أن 65% منهم لا يوجد عليه أعراض .