الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن كوادر الدفاع المدني والفرق ما زالت تبحث تحت الأنقاض على مدار الساعة، موضحاً أن هناك مؤشرات لوجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة. اضافة اعلان





وبيّن الشبول، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أن من تم اخلائهم لغاية الآن 5 وفيات و 7 إصابات، ومشيراً إلى أن تقديرات بان هناك أكثر من 10 اشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، منوهاً إلى أنهم الآن أحوج إلى جهود الدفاع المدني لإخراجهم.



وأكد أن المكان الذي وقع فيه الحادث وعر وليس عليه شوارع وانما ممرات أو ادراج، مشيراً إلى أن آليات تعمل منذ مساء أمس، ومنوهاً إلى أن بعض المناطق لابد فيها من الحفر اليدوي.



وأوضح الشبول أن عمليات الحفر تجري في موقع الحادث على عدة مستويات، وأن جميع الأدوات تستخدم لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.



وقال إنه في هذه اللحظات الأوضاع تتطلب منها الوقوف جميعا والتصدي للشائعات، ومحاولات من البعض تحميل الأسباب قبل التحقيق بالحادث.