الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

تعرف على أسعار الذهب الأربعاء في المملكة

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

وزير التنمية: لا حضانات منزلية مرخصة في اللويبدة

مقتل ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب جنين

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر جثة في اللويبدة

الأرصاد الجوية تحذر من الضباب - فيديو

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

شاهد أحدث الصور الحيّة لعمليات البحث والإنقاذ في اللويبدة

4 جثث إحداهما طفلة وثلاثة إناث آخرين في عمر العشرينات وصلت الطب الشرعي

عاجل

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

الأربعاء، 14-09-2022 09:04 ص

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

22


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن كوادر الدفاع المدني والفرق ما زالت تبحث تحت الأنقاض على مدار الساعة، موضحاً أن هناك مؤشرات لوجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة. اضافة اعلان


وبيّن الشبول، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أن من تم اخلائهم لغاية الآن 5 وفيات و 7 إصابات، ومشيراً إلى أن تقديرات بان هناك أكثر من  10 اشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، منوهاً إلى أنهم الآن أحوج إلى جهود الدفاع المدني لإخراجهم. 

وأكد أن المكان الذي وقع فيه الحادث وعر وليس عليه شوارع وانما ممرات أو ادراج، مشيراً إلى أن آليات تعمل منذ مساء أمس، ومنوهاً إلى أن بعض المناطق لابد فيها من الحفر اليدوي.

وأوضح الشبول أن عمليات الحفر تجري في موقع الحادث على عدة مستويات، وأن جميع الأدوات تستخدم لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن. 

وقال إنه في هذه اللحظات الأوضاع تتطلب منها الوقوف جميعا والتصدي للشائعات، ومحاولات من البعض تحميل الأسباب قبل التحقيق بالحادث.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226143319540262728

السير: احتساب نقاط المخالفات دخل حيز التنفيذ وتظليل المركبات يشمل العمومي

رنامج

أولياء أمور يشتكون من تكدس نفايات أمام مدرسة في إربد

براءة الوكيل لوغو

حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة - تقرير إدارة السير

M63A8869

التربية لبرنامج الوكيل: توريد 98%؜ من الكتب المدرسية ولا نقص بالمعلمين

8202227113548157584043

تعديلات مهمة على قانون الضمان سيتم اقرارها غداً

رر

أزمة سير إثر انفجار "ماسورة مياه" داخل نفق الصناعة والتجارة