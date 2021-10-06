الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الحريات النيابية تناقش حجز شهادات جامعيين من ذوي الاحتياجات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اجتماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وثائق مسربة من فيسبوك

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا بوباء كورونا

حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع المية

المعونة لـ الوكيل: جميع المستفيدين من تكافل 3 سيحصلون عليه خلال ساعات

أسعار الذهب الأربعاء 6/10/2021

التربية لـ برنامج الوكيل: مستحقات معلمي الإضافي خلال أيام

الأربعاء، 06-10-2021 08:46 ص

الصحة لـ برنامج الوكيل : لا تعارض بين لقاح كورونا و مطعوم الإنفلونزا الموسمية

غازي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن مطعوم الإنفلونزا الموسمية توفره وزارة الصحة للكوادر الصحية في داخل الوزارة فقط.

اضافة اعلان


وأضاف شركس اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يمكن للمواطنين أخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية من خلال الصيدليات الخاصة .


ودعا كافة المواطنين إلى أخذ المطعوم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية منوها أنه من الممكن أن لا يصاب الشخص بالانفلونزا .


وقال إنه لا يوجد تعارض بين اللقاح المضاد لكورونا و مطعوم الإنفلونزا الموسمية مضيفا أنه يمكن أن تظهر أعراض خفيفة بعد أخد مطعوم الإنفلونزا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية والتعليم

التربية لـ برنامج الوكيل: مستحقات معلمي الإضافي خلال أيام

فلوس 2

الصحة لـ برنامج الوكيل : صرف مستحقات أطباء الامتياز الأسبوع القادم

غازي

شركس لـ برنامج الوكيل : يجب أن لا نكرر أخطاء مهرجان جرش

لقاح 3

نقيب الصيادلة لـ برنامج الوكيل : مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات

إدارة السير 2

السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

برق الضمور

التنمية لـ برنامج الوكيل : التعامل مع مراكز ذوي الاحتياجات كباقي القطاعات الأكثر تضررا

أخبار متعلقة
إدارة السير 2

السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

برق الضمور

التنمية لـ برنامج الوكيل : التعامل مع مراكز ذوي الاحتياجات كباقي القطاعات الأكثر تضررا

طب

طالبة طب حاصلة على معدل 98.75 تدرس موازي وتناشد تحويلها إلى التنافس

التعليم العالي 2

طالب طب في جورجيا يناشد التعليم العالي عبر برنامج الوكيل

هيئة النقل البري

الحباشنة لـ برنامج الوكيل : اجراءات للتسهيل على الباصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس

طارق حباشنة

النقل البري لـ برنامج الوكيل : 20 شركة مرخصة و 335 باصا لنقل طلبة المدارس