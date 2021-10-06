الصحة لـ برنامج الوكيل : لا تعارض بين لقاح كورونا و مطعوم الإنفلونزا الموسمية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن مطعوم الإنفلونزا الموسمية توفره وزارة الصحة للكوادر الصحية في داخل الوزارة فقط.

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وأضاف شركس اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يمكن للمواطنين أخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية من خلال الصيدليات الخاصة .



ودعا كافة المواطنين إلى أخذ المطعوم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية منوها أنه من الممكن أن لا يصاب الشخص بالانفلونزا .



وقال إنه لا يوجد تعارض بين اللقاح المضاد لكورونا و مطعوم الإنفلونزا الموسمية مضيفا أنه يمكن أن تظهر أعراض خفيفة بعد أخد مطعوم الإنفلونزا.

