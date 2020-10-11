الصحة للوكيل: مستحقات الموظفين بعقود خلال يومين

الوكيل الإخباري - أكد محمد عمــر ، مساعد أمين عام وزارة الصحــة للشؤون المالية والإداريّــة ، أنّه سيتم صرف مستحقات الموظفين العاملين في وزارة الصحــة بعقود ، خلال اليومين القادميــن .

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ولفت عمر ، اليوم الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، أنه تم تجديد الاتفاقيّــة مع وزارة العمل في سبيل استكمال (24) شهرا ، وفق ما نصّت عليه الاتفاقيّــة.

جاء ذلك ردّا على شكوى إحدى الموظفات في وزارة الصحة والتي تعمل بعقد عمل ، لعدم استلامها مُخصصاتها المالية منذ شهر تموز (7) الماضي، عدا عن عدد من الموظفيــن ، لافتة أنها راجعت مرارا وزارة الصحة ، دون جدوى .

ومن جهته أوضح عمــر للإعلامي محمّد الوكيل ، أنه سيتم صرف المستحقات لشهر واحد فقط ، وسيتم العمل على صرف باقي المُستحقات خلال الشهر الحالي .

وبيّن ، أن الاتفاقيّـة ، تم توقيعها من قبل وزارة الصحــة، ووزارة العمل ، وديوان الخدمة المدنية ، وهيئــة تنميّة وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة، من أجل الاستفــادة من كفاءات الأردنيين ، والحدّ من البطالة .

وأشار عمر ، أن الاتفاقية انتهى العمل بها قبل أشهر ، إلا أن هنالك عددا من الموظفين لم يكملوا (24) شهرا ، وتم تجديد العقود لحين استكمال عدد الأشهر المتبقيّة .

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