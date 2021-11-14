الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 09:22 ص

الصناعة والتجارة : إجراءات جديدة تنفيذا لتوجيهات حكومية للحد من المخالفات في الأسواق

كفررررررررررررر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن أسعار السلع ارتفعت عالميا بنسبة 25 % مما ينعكس على أسعار السلع محليا .

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وكشفت الزعبي اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن أسباب ارتفاع أسعار السلع جاء بسبب الزيادة على الطلب ومحدودية الإنتاج عالميا وارتفاع أجور الشحن.


وأشارت إلى أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة سيتم مراقبة الأسعار وزيادة عدد فرق التفتيش في الوزارة لمراقبة أي مخالفات بالأسعار أو تلاعب بالأوزان والعمل على إجراءات جديدة للحد من المخالفات.

 

ودعت المواطنين التبليغ عن اي شكوى عن التلاعب بالأسعار أو الأوزان من خلال الرقم (5661176) .


 




 

 


 

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